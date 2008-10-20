Марков: Результатами доволен

Алексей Марков подвел итоги своего выступления на завершившемся в голландском Алкмаре чемпионате Европы по мэдисону и омниуму. Как уже сообщал «Спорт Экспресс», российский велосипедист завоевал серебряную медаль в дисциплине "дерни". "После Олимпийских игр я по-прежнему нахожусь в неплохой форме, поэтому ответил на приглашение тренеров выступить на чемпионате Европы, - рассказал призер трех Олимпиад в интервью агентству "Весь спорт". - Разумеется, эмоции уже не те, какие были в Пекине, но я посчитал, что так мне удастся быстрее и качественнее восстановиться перед шоссейным сезоном. Результатами доволен. В дерни сделал все, что мог, получил серебро, а в мэдисоне мы вместе с Сашей Петровским целенаправленно работали на нашу вторую пару - Ивана Ковалева и Сергея Колесникова. Ребята выиграли медаль, а значит, наша помощь была нелишней". Алексей Марков также добавил, что в этом году он еще несколько раз выступит на треке перед переходом на шоссейные соревнования: "Планирую проехать еще две шестидневные гонки, а также пару этапов Кубка мира. На этом сезон в треке будет для меня закончен, переключаюсь на шоссе".