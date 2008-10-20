Давыденко отобрался на Tennis Masters Cup

Николай Давыденко стал пятым игроком, отобравшимся на итоговый турнир года Tennis Masters Cup, который пройдет в Шанхае с 9 по 16 ноября, сообщает «Спорт Экспресс». Ранее участие в неофициальном чемпионате мира себе гарантировали Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Новак Джокович и Энди Маррэй. На оставшиеся три путевки претендуют более десяти игроков. Напомним, что в нынешнем сезоне 27-летний российский теннисист выиграл три турнира - Sony Ericsson Open в Майами, а также состязания в Пертшахе и Варшаве. "Я очень рад, что отобрался на Tennis Masters Cup в четвертый раз подряд, - сказал Давыденко. - Мне очень приятно играть в Шанхае. Турнир настолько хорош! Организация, стадион, отель, публика - все не высоте".