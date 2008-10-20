Ребров: Мнение Луческу мне неинтересно

Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров о скандальном матче с "Шинником", конфликте Михайличенко-Воронин и провокациях со стороны СМИ, сообщает Террикон. — Сергей, перед забитым голом ты получил повреждение. Как сейчас себя чувствуешь? — Нога болит, тренироваться пока не могу. Когда я повредил икру, у нас уже не осталось замен, поэтому пришлось терпеть боль и доигрывать матч. — Настрой на матч с аутсайдером отличается от подготовки ко встрече с лидером? — Если бы за победу над ЦСКА давали шесть очков, был бы, конечно, другой настрой (смеется). — Игорь Колыванов недавно сказал, что "Рубин" не сильнее "Динамо", "Зенита" и ЦСКА, просто команда хорошо умеет играть на результат... — Разве это плохо? Пусть все играют на результат. Когда чемпионат подходит к концу, борьба идет за каждое очко. — Скучаешь за Лигой чемпионов? — Думаю, что чемпионат России тоже достаточно интересен. Конечно, Лига чемпионов это совсем другой уровень, но как мне кажется, выиграть чемпионат России тоже очень достойно и почетно. — Что думаешь о выступлении "Динамо" и "Шахтера" в Лиге чемпионов? — Киевляне смотрятся очень прилично. Еще бы выиграть один матч и было бы просто супер! "Шахтер", несмотря на поражение от "Барселоны", тоже имеет все шансы выйти из группы. Думаю, что создай у ворот Пятова еще десять таких моментов, как тот, в котором он ошибся, Андрей бы ни в одном не выпустил бы мяч. Но что ж теперь делать? Нужно забыть и играть дальше. — А что скажешь о пренебрежением, по мнению Луческу, игроками "Барсы" правилам fair play? — Это был нормальный игровой эпизод... А вообще, вы знаете, мне уже давно не интересно мнение Луческу. Я уважаю тренеров, которые все берут на себя. А он все время говорит, что его все валят. То судьи виноваты, то команда противника время тянет... — Наверняка ты наслышан о конфликте Михаличенко с Ворониным. Чью сторону поддерживаешь? — Тренеру решать, кому играть, а кому нет. Андрей, наверное, погорячился, когда высказал все что было на душе — это ненормально. Но меня поразило высказывание Михаличенко, когда он сказал, что команда играла в оборонительный футбол, а Воронин игрок созидательного плана. К сожалению, я игру не видел, у нас ее не транслировали. Но Украина же играла дома! И не со сборной Бразилии или Англии, с которыми нужно стоять сзади всей командой. Думаю, украинцы должны хотя бы стараться играть в атакующий футбол. Играть от обороны дома с Хорватией — это просто смешно. Я уверен, что Воронин помог бы команде. В "Герте" он сейчас играет на высоком уровне. А рождение дочери ему придало бы еще больший стимул. Но это — сугубо мое лично мнение. — А что думаешь о словах Михайличенко: "Ребров сейчас ничем не лучше, чем игроки, вызванные в сборную"? — Не собираюсь с ним спорить. Сейчас я стараюсь принести пользу своему клубу. Если вы от меня ждете, что я опять буду с Сабо или еще с кем-то "рубиться", то не дождетесь. Мне это не нужно. — Тогда еще один деликатный вопрос. Вся Россия говорит, что субботний матч "Рубина" с "Шинником" был договорным... — Можно о любом матче такие слухи распустить. Как повторял Лобановский, собаки лают, а караван идет. Во-первых, никаких доказательств нет. Букмекерские конторы перестали принимать ставки на матч? Ну и что! Сказали, что какой-то футболист инкогнито сделал ставку и потом все побежали ставить деньги. Такую провокацию может сделать любая контора, и котировки могли бы серьезно вырасти. Не будем это обсуждать. Я никогда не участвовал в договорных матчах и не поддерживаю тех, кто этим занимается. Ситуацию могут нагнетать наши конкуренты. Но мне это обсуждать неприятно. Остались пять важных матчей, нам о них нужно думать.