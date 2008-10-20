Зозуля: Попросил Бангуру уступить мне

20 октября 2008, 10:35

В матче с луганской "Зарей" нападающий Роман Зозуля отметился дебютным мячом в нынешнем сезоне в премьер-лиге чемпионата Украины. После матча 18-летний футболист поделился впечатлениями о поединке с журналистами, передает Террикон. - Роман, в матче с "Зарей" ты выходил на замену при счете 4:0 в пользу "Динамо". Как бы оценил свою игру? - Конечно, к тому моменту, когда я выходил на поле, игра была сделана. В целом, за отведенное мне время установку тренера выполнить удалось. - Алиева смог заменить полноценно? - Это уже судить вам и тренерам. - Как думаешь, за счет чего удалось настолько легко обыграть "Зарю"? Все-таки, в нынешнем сезоне луганчане выступают на выезде достаточно успешно… - Считаю, их надломили быстрые два гола в самом дебюте матча. В дальнейшем нам не составило особого труда контролировать ход игры, даже несмотря на те моменты, которые возникали у наших ворот во второй половине игры. - Можешь вспомнить, как ты наносил сумасшедший удар с 20-ти метров? - Да, с левого фланга сместился в центр и нанес удар. Мяч фактически свалился с ноги, но, тем не менее, попал в перекладину. Конечно, расстроился, ведь хотел забить второй гол и окончательно "добить" соперника. - Перед исполнением пенальти не волновался? - Было чуть-чуть. - Как удалось договориться с Бангура, чтобы бил именно ты? - Я попросил его об этом. Просто в Харькове, когда я заработал пенальти, дал забить ему. После этого мы договорились, что в следующей игре, если будет подобная ситуация, исполнять одиннадцатиметровый буду уже я. - То есть, капитан не вмешивался? - Нет. Я подошел, попросил Исмаэля, а он не возражал. - Ты уже в двух играх зарабатываешь пенальти, сегодня еще и гол забил. Как это удается? - Просто я каждый раз все делаю для того, чтобы играть как можно лучше, завоевать место в составе и выходить на поле в основном составе. - В Португалии, если появишься на поле, будешь также активно искать счастья у ворот соперника? - В первую очередь, тренер будет решать, попаду я в заявку или нет. Если же мне будет предоставлен шанс, то постараюсь его использовать, и приложу максимум усилий для этого.

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