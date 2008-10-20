Блохин: Для меня важно играть в Лиге чемпионов

Слова главного тренера ФК Москва, Олега Блохина, после игры с Крыльями Советов (1:1). - Первые 20 минут играли на нервах. Потом пропустили, успокоились и сравняли счет. Концовка встречи была сплошным навалом со стороны Крыльев. Могли пропустить, могли и выиграть. Во втором тайме много прессинговали. У нас оказалось больше сил, чем у хозяев поля, передает FOOTBALL.UA. - Для вас большая разница, какое место вы займете в конце сезона - шестое или десятое? - Даже если 11-12 - для меня это не важно. Для меня важно играть в Лиге чемпионов. - Это правда, что вы ведете переговоры с Гусиным? - Мы просто встретились, и он сказал мне, что ушел из Сатурна. Он классный футболист и вправе сам выбирать для себя, играть ему дальше или нет.