Кононов: Все хорошо сработали

Таврия - Карпаты (1:4). После матча. На послематчевой пресс- конференции Олег Кононов был предельно сдержан, отвечал на вопросы интеллигентно, не выдавая своих эмоций: "Мы давно не выигрывали, но сегодня у нас получилась игра с забитыми мячами. Я думаю все хорошо сработали - и тренерский штаб, и игроки. Во втором тайме мы построили игру от обороны, с быстрыми атаками. Соперник играл в три защитника, мы же в три нападающих". В завершение, коуч Карпат отметил, что, соглашаясь на работу в Западной Украине, переживал, но уже успел адаптироваться и начал изучать украинский язык, отмечает FOOTBALL.UA. Первая домашняя пресс- конференция Сергея Пучкова показалась многим журналистам чересчур обнадеживающей: "В какой-то степени вину беру на себя – не угадал с составом. Желание у ребят было, но подвела реализация. Будем разбираться, тяжело перестроиться команде, хотя потенциал у ребят есть. Будем исправлять ошибки, и, думаю, что все будет хорошо". И сказано это было перед матчем следующего тура с киевским Динамо…