Состоялся турнир по каратэ в честь Героев УПА

Сегодня в Киеве состоялся открытый чемпионат города по киокушинкай каратэ в честь героев УПА. Как сообщили в пресс-службе ВО "Свобода", в соревнованиях приняли участие свыше 100 детей-спортсменов в возрасте 10-13 лет из спортивных клубов Киева, Чернигова, Фастова, Броваров, Славутича, Ирпеня, Бучи и из города Корец (Ривненская область). Выступая на открытии турнира, заместитель председателя Киевской городской организации ВО "Свобода" Андрей Ильенко отметил, что "Всеукраинское объединение "Свобода" выступает за здоровый образ жизни и всегда поддерживает самые разнообразные спортивные соревнования...". Победители турнира получили ценные призы и подарки от ВО "Свобода", а также книги об истории УПА и диски "Героической украинской песни", сообщает MIGnews.com.ua. Лучший участник соревнований получил приз от председателя ВО "Свобода" Олега Тягнибока - двухтомное исследования о главном командире УПА Романе Шухевиче - Тарасе Чупринке.