Мюррей выиграл Masters в Мадриде

Британец Энди Мюррей обыграл в финале мадридского Masters француза Жиля Симона со счетом 6:4, 7:6. Мюррей заявил, что смог добиться победы благодаря своей подаче, сообщает «Корреспондент». "Жиль играл гораздо лучше с задней линии, но я смог выиграть довольно много свободных очков на своей подаче. Возможно, это и стало ключом к моему успеху", – признался Мюррей. "Я по-прежнему далеко от них (Топ-3), я отлично играл последние пару месяцев, но эти ребята потрясающе проводят последние несколько лет. Играю стабильно на всех покрытиях и на протяжение всего сезона. Количество очков, которое Джокович набрал, чтобы стать третьим в мире, просто немыслимо", – добавил британец. Мюррей стал первым британцем, который выиграл четыре титула за сезон. Он также стал первым британцем с 1936 года, когда Фред Перри закончил год на четвертой строчке рейтинга, выиграв четыре титула и сыграв в финале турнира Большого шлема. Грег Руседски и Тим Хенман достигали четвертого места в рейтинге, но никогда не заканчивали год на этой позиции и никогда не выигрывали четыре титула + один финал турнира Большого шлема за сезон. Жиль Симон сумел обыграть в течении сезона-2008 всю Топ-3 мирового тенниса – Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича. В обновленном рейтинге ATP Мюррей занимает четвертое место. Первый по-прежнему испанец Рафаэль Надаль.