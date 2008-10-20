Шарапова опустились на восьмое место в чемпионской гонке WTA

В опубликованной в понедельник чемпионской гонке WTA, в лидирующей шестерке не произошло никаких изменений. Российские теннисистки Мария Шарапова и Вера Звонарева опустились на одну позицию –8-е и 9-е места соответственно – уступив седьмую строчку победительнице турнира в Цюрихе – Винус Уильямс. 1 (1). Янкович (Сербия) 4786 очков 2 (2).Сафина (Россия) 3823 3 (3). С. Уильямс (США) 3681 4 (4). Дементьева (Россия) 3235 5 (5). Иванович (Сербия) 3078 6 (6). Кузнецова (Россия) 2623 7 (9). В. Уильямс (США) 2522 8 (7). Шарапова (Россия) 2515 9 (8). Звонарева (Россия) 2436 10 (10). А. Радваньская (Польша) 2131 12 (11). Петрова (Россия) 1704 20 (18) Чакветадзе (Россия) 1350… 31 (30). Кириленко (Россия) 913 33 (32). Клейбанова (Россия) 778 41 (41). Макарова (Россия) 606 62 (62). Кудрявцева (Россия) 458 72 (69). Веснина (Россия) 402 73 (71). Павлюченкова (Россия) 400 74 (75). Душевина (Россия) 389 81 (81). Ан. Родионова (Россия) 338