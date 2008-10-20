Бенитес упустил шанс купить Агуэро

Тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес рассказал в интервью «Таймс», что два года назад не купил звезду «Атлетико» Серхио Агуэро, хотя у него была такая возможность, так как счел сделку слишком рискованной, отмечает «Спорт.com.ua». «Два года назад мы обсуждали с агентами разных игроков, и его кандидатуру также предлагали. Но он был слишком молод, и в результате «Атлетико» заплатил за него большие деньги, где-то 18 миллионов евро за неопытного игрока – это было очень рискованно, - сказал Рафа. – В Премьер-лиге все по-другому – иногда футболистам здесь нужно больше времени, чтобы проявить себя». Тем летом «красные» предпочли купить Дирка Куйта и Крейга Беллами, которые оба обошлись клубу в 18 миллионов фунтов.