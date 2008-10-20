Гуркуфф не хочет возвращаться в Милан

Принадлежащий «Милану» Йоанн Гуркуфф заявил, что пока не намерен возвращаться в Италию и думает только о выступлениях за «Бордо», где находится в аренде. Аренда 22-летнего француза заканчивается в конце сезона, и как сообщает пресса, чтобы выкупить француза «Бордо» придется выложить не менее 15 миллионов евро, передает «Спорт.com.ua». «Я стараюсь не думать о будущем, - ответил нападающий о возможном возвращении в «Милан». – Пока что мы провел только 9 недель чемпионата, и нам еще многое предстоит сделать. Лучше думать непосредственно о том, что предстоит завтра, а не терять сон из-за отдаленного будущего».