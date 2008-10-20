Оглашен список претендентов на «Золотой мяч»

Авторитетное французское издание France Football опубликовало список тридцати футболистов, которые будут претендовать в нынешнем году на "Золотой мяч". Эта индивидуальная награда, которая считается самой престижной в мировом футболе, будет вручена лучшему игроку 2 декабря в Париже. Главным претендентом на победу в популярном конкурсе остается лидер сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. Однако отметим, что победа португальца уже не кажется такой бесспорной, как весной, когда его клуб стал лучшей командой и в Англии, и в Лиге чемпионов. Резко повысил свои шансы в голосовании Лионель Месси. Аргентинец блестяще провел прошлый сезон, однако его "Барселона" не смогла выиграть ни чемпионат Испании, ни Лигу чемпионов. Теперь же в борьбе с Роналду у Месси появился хороший козырь. Вместе со сборной Аргентины он в прекрасном стиле выиграл "золото" Олимпиады в Пекине. Учитывая, что уже на старте этого сезона аргентинец по игре выглядит предпочтительнее португальца, в борьбе за первое место решающими могут оказаться всего несколько голосов. Кроме того, в борьбу за высокие места в рейтинге может вступить барселонец Хави, признанный лучшим футболистом триумфального для испанцев Евро-2008. Однако не в его пользу все же говорит нестабильный сезон, который провела "Барселона". Есть определенные шансы зацепиться за победу и у другого испанца - главного бомбардира "Ливерпуля" Фернандо Торреса. Хотя, конечно, и Торрес, и Хави, и еще один испанец Сенна, скорее всего, проиграют невероятно техничным Роналду и Месси, поведя борьбу между собой лишь за третье место, сообщает MIGnews.com.ua. Отметим, что победитель прошлогоднего голосования бразилец Кака защитить свои титул не сможет. Его "Милан" провалил прошедший сезон, да и сейчас игра самого Кака далека от идеала. 30 претендентов Вратари: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Икер Касильяс ("Реал"), Эдвин Ван дер Сар ("Манчестер Юнайтед"). Защитники: Пепе ("Реал"), Серхио Рамос ("Реал"), Неманья Видич ("Манчестер Юнайтед"). Полузащитники: Михаэль Баллак ("Челси"), Сеск Фабрегас ("Арсенал"), Стивен Джеррард ("Ливерпуль"), Фрэнк Лэмпард ("Челси"), Франк Рибери ("Бавария"), Маркус Сенна ("Вильярреал"), Рафаэль Ван дер Ваарт ("Реал"), Хави ("Барселона"). Нападающие: Эммануэль Адебайор ("Арсенал"), Серхио Агуэро ("Атлетико"), Карим Бензема ("Лион"), Криштиану Роналду ("МЮ"), Дидье Дрогба ("Челси"), Это’о ("Барселона"), Фернандо Торрес ("Ливерпуль"), Златан Ибрагимович ("Интер"), Кака ("Милан"), Лионель Месси ("Барселона"), Уэйн Руни ("Манчестер Юнайтед"), Лука Тони ("Бавария"), Рууд ван Нистелрой ("Реал"), Давид Вилья ("Валенсия").