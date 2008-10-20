Рамоса волнует положение «Тоттенхэма»

После очередного поражения, на этот раз от «Сток Сити» со счетом 1:2, тренера «Тоттенхэма» Хуанде Рамоса, наконец, начала волновать сложившаяся ситуация, передает «Спорт.com.ua». «Меня волнует положение вещей, но в прошлом сезоне мы выиграли кубок лиги, и все были довольны, - заявил Рамос. – Сейчас все очень расстроены, и меня это беспокоит, так как ситуация мне совсем не нравится. Мы должны очень много работать, чтобы все исправить, но это моя работа. Ответственность лежит на всех людях, работающих в клубе – начиная с меня и заканчивая последним служащим – все мы ответственны как за победы, так и за поражения. Иногда футбол очень трудно объяснить – против нас было два пенальти, два удаления, были травмированные. Трудно играть в меньшинстве».