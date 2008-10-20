Симон прошел в десятку рейтинга ATP

Финалист турнира серии «Мастерс», который вчера завершился в Мадриде, Жиль Симон поднялся на шесть строчек в рейтинге ATP и теперь занимает десятое место, передает «Спорт Экспресс». Рейтинг ATP Положение на 20 октября 2008 г. 1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) – 7100 очков 2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) – 5805 3. (3) Новак Джокович (Сербия) – 4575 4. (4) Энди Маррэй (Великобритания) –3420 5. (5) Давид Феррер (Испания) – 2315 6. (6) Николай Давыденко (Россия) – 2265 7. (8) Энди Роддик (США) – 2045 8. (7) Давид Налбандян (Аргентина) – 1750 9. (9) Хуан-Мартин Дель Потро (Аргентина) – 1735 10. (16) Жиль Симон (Франция) – 1690 11. (11) Джеймс Блэйк (США) – 1625 12. (12) Станислас Вавринка (Швейцария) – 1590 13. (10) Фернандо Гонсалес (Чили) – 1525 14. (15) Жо-Уилфрид Тсонга (Франция) – 1485 15. (14) Ришар Гаске (Франция) – 1485 16. (13) Фернандо Вердаско (Испания) – 1410 17. (18) Гаэль Монфис (Франция) – 1408 18. (19) Томми Робредо (Испания) – 1258 19. (17) Николас Альмагро (Испания) – 1275 20. (21) Иво Карлович (Хорватия) – 1265 21. (20) Игорь Андреев (Россия) – 1240… 24. (23) Михаил Южный (Россия) – 1190… 26. (26) Дмитрий Турсунов (Россия) – 1123… 31. (34) Марат Сафин (Россия) – 1010… 45. (47) Игорь Куницын (Россия) – 805… 67. (67) Теймураз Габашвили (Россия) – 623