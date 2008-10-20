Российские легкоатлетки дисквалифицированы на два года

Российские легкоатлетки Елена Соболева, Дарья Пищальникова, Гульфия Ханафеева, Татьяна Томашова, Юлия Фоменко, Светлана Черкасова и Ольга Егорова дисквалифицированы на два года. Как сообщает корреспондент «РИА«Новости», о дисквалификации в понедельник объявил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев. Позже санкции должны быть утверждены Международной федерацией легкой атлетики (ИААФ), которая может скорректировать сроки наказания. У всех спортсменок дисквалификация вступает в силу с момента взятия проб. ИААФ за восемь дней до старта Олимпиады в Пекине отстранила семерых российских легкоатлеток от участия во всех соревнованиях под своей эгидой по подозрению в подмене допинг-проб. Причиной такого решения стало несовпадение ДНК в пробах, взятых в апреле-мае и августе-сентябре 2007 года.