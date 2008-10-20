Моуриньо пообещал возглавить английский клуб

Главный тренер миланского "Интера" Жозе Моуринью заявил, что в будущем он вернется в Англию и возглавит один клубов премьер-лиги, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. С 2004 по 2007 года Моуринью был главным тренером "Челси", а летом 2008 года стал наставником "Интера". Когда именно португалец намерен вернуться в Англию, он не уточнил. Моуринью сделал свое заявление 19 октября после победы "Интера" в выездном матче чемпионата Италии с "Ромой" (4:0). Тренер миланского клуба подчеркнул, что в "Интере" он всем доволен, но его следующим местом работы станет английский клуб. Португальский тренер также опроверг информацию о том, что в будущем он может возглавить сборную Португалии или Испании. "Я люблю англичан и Англию", - добавил Моуринью. Под руководством Моуринью "Челси" дважды становился чемпионом Англии, выиграл два Кубка лиги, один Кубок Англии и один Суперкубок страны.