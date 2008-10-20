В Китае казнят чиновника, отвечавшего за олимпийские объекты

Народный суд средней инстанции города Хэншуй (провинция Хэбэй) приговорил бывшего вице-мэра Пекина Лю Чжихуа к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за получение взяток. Суд обвинил 59-летнего Лю Чжихуа в получении взяток в размере 6,97 млн юаней (1,02 млн долларов США) во время нахождения на посту вице-мэра Пекина и главы Комитета по управлению Научно-техническим парком Чжунгуаньцунь в 1999-2006 годах, сообщает агентство «Весь спорт». Суд установил, что взятки получали Лю Чжихуа и его любовница Ван Цзяньжуй. Лю Чжихуа использовал свое служебное положение для оказания поддержки различным лицам в получении контрактов, кредитов и повышения по службе. Мо Шопин, адвокат Лю Чжихуа, сказал, что его клиент пока не решил, будет ли подавать апелляцию и оспаривать решение суда. Лю Чжихуа был избран вице-мэром Пекина в 1999 году и отвечал за строительство, недвижимость, сооружение спортивных и транспортных объектов в городе в период подготовки к Олимпийским играм 2008 года. Со всех занимаемых должностей его сняли в июне 2006 года, а спустя шесть месяцев исключили из Коммунистической партии Китая.