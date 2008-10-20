Спартаковцы почтили память жертв «лужниковской» трагедии

В понедельник спартаковцы почтили память погибших в трагедии, которая произошла 26 лет назад в Лужниках на матче «Спартак» - «Хаарлем». 20 октября 1982 года в результате ужасной давки на стадионе в Лужниках, возникшей в концовке матча «Спартак» - «Хаарлем», по официальным данным погибли 66 человек. Сегодня днем руководители клуба, болельщики и родственники почтили память жертв этой трагедии. К мемориалу в Лужниках были возложены цветы и венки. Спартаковский клуб выделил деньги, которые будут переданы родственникам погибших. Помощь была оказана и со стороны Межрегиональной молодежной общественной организации спортивных болельщиков. Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт «Спартака», в воскресенье на стадионе «Спартак» имени Нетто болельщики провели турнир памяти погибших. В нем приняли участие более пятисот человек, в том числе и генеральный директор клуба Валерий Карпин, успевший сыграть за десяток различных команд. Спартаковские болельщики собрали деньги для родственников погибших, а перед началом турнира его участники почтили память жертв «лужниковской» трагедии минутой молчания.