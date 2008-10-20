Баскетбол. Игроки бегут из «Жальгириса»

Американский защитник "Жальгириса" Маркус Браун (34 года, 191 см) разорвал контракт с клубом и переходит в тель-авивский "Маккаби". В понедельник днём он официально будет представлен игроком жёлто-синих. Основная причина разрыва действующего соглашения – невыполнения финансовых обязательств литовского клуба. В свою очередь, Римантас Григас, покинувший пост главного тренера "Жальгириса", открыто критиковал Брауна за плохие физические кондиции, которые он должен был поддерживать летом, передаёт Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт клуба из Каунаса. Браун в 20 матчах Евролиги-2007/08 набирал в среднем по 14,5 очка.