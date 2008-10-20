Формула-1. Хэмилтон: Гонщики не любят меня, потому что я выигрываю

Пилот "Макларена" Льюис Хэмилтон ответил на критику в свой адрес со стороны гонщика "Рено" Фернандо Алонсо, который открыто объявил о своей поддержке Фелипе Массы в борьбе за чемпионский титул. "Он был двукратным чемпионом мира, пришёл в новую команду и тут же был побит новичком. Это говорит о многом. Когда ты выигрываешь, а потом приходит кто-то другой и отбирает победы, здесь нечему радоваться", - отметил Хэмилтон в интервью GMM, передает Чемпионат.ру. Заодно Хэмилтон не преминул раскритиковать Алонсо за его любовь играть в карты со своим другом Робертом Кубицей: "Я не играю в покер, как некоторые пилоты. Я здесь, чтобы гоняться. Другие гонщики не любят меня, потому что я выигрываю. Когда ты выигрываешь, значит, ты лучший".