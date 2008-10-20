Кличко: Поветкин заслуженно добился встречи со мной

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям IBF/IBO/WBO Владимир Кличко заявил, что тренировочный процесс к бою с официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в супертяжёлом весе Александром Поветкиным уже начался. "Тренировочный процесс уже начался. С этого понедельника, как обычно, семь недель до поединка проведу на сборах в Испании. Я спокойно возвращаюсь к тренировочному процессу. Проблем тут не вижу, потому что и в дни отдыха веду здоровый образ жизни: алкоголем не балуюсь, наркотики не употребляю. Есть могу всё — без опаски набрать вес. Я во время отдыха, наоборот, худею", — сказал боксёр. Также Владимир Кличко заявил, что хочет встретиться с экс-абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, британцем Дэвидом Хэем. "У меня нет никаких договорённостей с Дэвидом Хэем. Но у меня есть огромное желание после того, что он там про меня в Лондоне наговорил, культурно говоря, встретиться с ним в ринге. Всё надо делать шаг за шагом. 13 декабря пройдет мой поединок с Поветкиным, чему я очень рад. Считаю, что Александр — достойный соперник: олимпийский чемпион, ни разу не проигравший в своей профессиональной карьере. Он заслуженно добился этой встречи. Хороший бой получится", — цитирует слова Кличко «МК».