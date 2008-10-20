Митрофанов: Дальнейший рост «Зенита» связываем именно с Адвокатом

Руководство футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) не рассматривает Карло Анчелотти в качестве кандидата на пост главного тренера. Об этом заявил генеральный директор питерцев Максим Митрофанов в интервью газете «Спорт Экспресс». Накануне в итальянских СМИ появились сообщения о том, что "Зенит" готов предложить контракт нынешнему наставнику "Милана" в случае, если Дик Адвокат не станет продлевать договор с питерцами. "Эту информацию даже комментировать не хочется, потому что мы ведем переговоры с Адвокатом и считаем его кандидатуру лучшей. Нынешний главный тренер "Зенита" нас полностью устраивает, дальнейший рост команды мы связываем именно с ним и в настоящее время не видим в клубе другого тренера", - заявил Митрофанов, отвечая на вопрос о кандидатуре Карло Анчелотти. "Вообще к данной ситуации и Адвокат, и клуб относятся как к процессу продления действующих отношений. Технически контракт тренера с клубом заканчивается, значит, надо выполнить другую техническую операцию - продлить соглашение. Другие варианты сейчас не рассматриваются", - сообщил гендиректор "Зенита". Что касается сроков нового соглашения, то Митрофанов признал, что клуб заинтересован в долгосрочном сотрудничестве, но Адвокату сложно брать на себя обязательства более чем на год.