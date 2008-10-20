Красич: Пришло время покинуть ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Милош Красич, на которого претендует английские «Манчестер Юнайтед» и «Портсмут», надеется покинуть Россию по окончанию сезона. «Я думаю, что после некоторых фантастических лет, проведенных в ЦСКА, пришло время покинуть клуб. В клубе знают о моем желании. Я хочу играть в Англии, по крайней мере у меня есть предложения от ряда клубов английской премьер-лиги. Я доиграю до конца сезона, по итогам которого, надеюсь, мой клуб получит место в лиге чемпионов, и мы начнем переговоры», – приводит слова Красича «Газета.Ru» со ссылкой на Sky Sports.