Прохоров: Возможности выжить Черепанову не дали

Известный в прошлом нападающий Виталий Прохоров подверг критике действия российских медиков во время матча «Витязя» и «Авангарда», а также заявил, что КХЛ должна грамотно отреагировать на трагическую смерть нападающего омской команды Алексея Черепанова. «В НХЛ у Черепанова был бы шанс выжить. Я не могу себе представить, чтобы на матче команд НХЛ не было машины скорой помощи, оборудованной по последнему слову техники. Другое дело, мы не знаем, насколько фатальны у него были проблемы с сердцем. Но если бы он вовремя попал в руки квалифицированных врачей, которые оперативно применили электрошокеры, другие средства реанимации, у него был бы шанс выжить. В Чехове ему этой возможности не дали. Посмотрим, как отреагирует на произошедшее сама Лига. Ведь ошибаются все. Думаете, на Западе не бывает промахов? Когда я играл в Швеции, там тоже произошла трагедия – игроку лезвием конька перерезало горло. Шведы очень быстро нашли решение: запретили хоккеистам выходить на лед без специальных ошейников. Больше таких инцидентов там не было. Посмотрим, насколько профессионально поведет себя КХЛ. Если будет проведено открытое и компетентное расследование, если реально наведут порядок в организации соревнований – вопросов не возникнет», – приводит слова Прохорова СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на «Комсомольскую правду в Омске».