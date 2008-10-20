НОКи Украины и Азербайджана подписали Протокол о сотрудничестве

Первый вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Владимир Брынзак, замглавы Верховной Рады, член Исполкома НОК Николай Томенко и начальник Управления развития национального олимпийского движения НОК Мирослав Грабовецкий посетили с рабочим визитом Азербайджан. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы НОК Украины. Одним из вопросов, обсуждаемых во время встречи между двумя сторонами, стало сотрудничество между Украиной и Азербайджаном в плане обмена опытом в спортивной сфере. Владимир Брынзак и вице-президент НОК Азербайджана Ченгиз Гузейн-заде подписали Протокол о намерениях по сотрудничеству между Национальными олимпийскими комитетами стран. В ходе визита украинская делегация осмотрела спортивные сооружения, в частности, стрельбище, зал художественной гимнастики и другие.