«Динамо» вылетело в Португалию. Состав команды на матч с «Порту»

В понедельник в 10.00 чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» делегация «Динамо» вылетела в Португалию. Во вторник в рамках группового турнира Лиги чемпионов «Динамо» сыграет с «Порту». В предстоящем матче тренерский штаб «Динамо» рассчитывает на 22 игрока: Вратари: Богуш, Шовковский, Рыбка; Защитники: Михалик, Бетао, Романчук, Диакате, Несмачный, Эль Каддури, Асатиани; Полузащитники: Гиоане, Алиев, Вукоевич, Еременко, Нинкович, Морозюк; Нападающие: Бангура, Шацких, Милевский, Кравец, Зозуля, Ярмоленко. Чтобы лучше узнать «Порту», Юрий Семин, кроме просмотра видеозаписей игр в нынешнем сезоне, 5-го октября отправился в Лиссабон на матч «Спортинг» - «Порту». Поединок лучших команд страны наверняка дал тренеру немало полезной информации. Уж точно намного больше, нежели матч «Динамо» с «Зарей», за которым внимательно смотрели португальские «разведчики». В воскресенье на теоретическом занятии динамовцы просматривали нарезку эпизодов игры «Порту», по ходу слушая комментарии Семина о нюансах действий соперника. Делегация «Динамо» разместится в пятизвездочном отеле Porto palacio, вечером команда проведет тренировку на стадионе «Драгао», а Юрий Семин - традиционную предматчевую пресс-конференцию, передает официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».