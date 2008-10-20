Евро-2012. ТРЦ «Троицкий» в Киеве снесен окончательно

Затем 28 миллионов гривен, 100 дней ударной работы, 30 вывезенных тонн бетона. И всё. Торгового центра «Троицкий», который успел стать символом потенциального провала Украины в подготовке к Евро 2012, больше не существует, передает Террикон. Разрушен Троцкий не до фундамента, а лишь до нулевого уровня. Ниже оставили помещение для подземного паркинга. Что будет на месте разрушенного здания – неизвестно. Поскольку новый проект застройки перед НСК «Олимпийский» должен быть согласован с проектом реконструкции самого стадиона. А он, в свою очередь, находится лишь на стадии утверждения. Время «Ч» - 5 ноября. Андрей Мыкытив, эксперт Дирекции по подготовке к Евро 2012: - На месте Троицкого будет площадь, как это было раньше. Дизайнерского решения сейчас нет. Все понимают, что там должна быть чистая территория для возможной эвакуации зрителей со стадиона. На самом же стадионе планируется сделать подсветку крыши разными цветами. Особенно это будет заметно в середине и сверху, при съемке с воздуха. Проект реконструкции НСК «Олимпийский», предложенный немецким архитектурным бюро GMP, выглядит проще того, что предлагали тайцы. «А потому, - говорит Мыкытив, - и более реальный». Ведь последний срок сдачи обновленного стадиона, лето 2011 года, и смету 1,5 млрд. грн., изменять никто не будет. Вот немцы и пытаются втиснуться в заданные рамки. Крайний срок начала строительства арены, которая примет финал Евро, не позднее декабря этого года. Григорий Суркис, президент ФФУ: - Я буквально несколько дней назад получил письмо, достаточно жесткое. Если хотите – ультимативное. В нем излагается программа дальнейших действий Украины и Польши. Есть хорошее выражение: «Лучше перебдеть, чем недобдеть». Мне бы очень хотелось, чтобы эта простая поговорка была бы на устах у каждого человека, от которого хотя бы мало-мальски зависит, чтобы гвоздик, который должен быть забит сегодня, был забит не завтра, а именно сегодня.