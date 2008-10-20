Россия стала чемпионом мира по ловле окуня

В воскресенье сборная России выиграла чемпионат мира по ловле басса (большеротый окунь), который проходил в Италии. Россия была представлена тремя парами: Вадим Гиндин/Андрей Питерцов, Сергей Гайдукевич/Владимир Скворцов и Константин Кузьмин/Сергей Титов. Как сообщает корреспондент «Газета.Ru», второе место заняла испанская сборная, а команда Германии завоевала бронзу. Помимо россиян в мировом первенстве участвовали: Италия, США, Испания, Португалия, Германия, Латвия, Румыния, Бельгия, Мексика. Турнир проходил в два тура 18-19 октября. Благодаря этой победе Андрей Питерцов – молодой спортсмен из Москвы – стал лучшим спиннингистом в мире. В 2007 году он выиграл чемпионат мира по ловле хищной рыбы в Саратове и чемпионат мира по ловле форели в Словакии.