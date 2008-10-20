Коваленко: Смерть Черепанова не должна сойти с рук

Руководитель профсоюза игроков КХЛ Андрей Коваленко рассказал изданию Спорт день за днем о расследовании причин смерти Алексея Черепанова. - Смерть Лёши Черепанова - это вопиющий случай для нашего хоккея. Это не должно сойти с рук людям, которые непосредственно виновны в случившемся. Сейчас ведётся расследование. Оперативные группы были созданы лигой в Москве и "Авангардом" в Омске. Мы собрали множество документов. Теперь необходимо их обработать. Знаете, я ещё не до конца владею информацией о том, что случилось в Чехове - сказал Коваленко. - Однако не стоит акцентировать внимание на России, - добавил глава профсоюза. - В Америке и Европе спортсмены, между прочим, тоже погибали при схожих обстоятельствах. Семь лет отыграв в российских командах, могу сказать, что никогда не ощущал дефицита медицинского обслуживания. У меня ни разу не возникали сомнения в квалификации докторов, работавших со мной. Профсоюз игроков насколько возможно поможет семье Черепанова, но самое главное — проследим за тем, чтобы контракт игрока был выполнен. Думаю, и лига, и клубы, и игроки не будут иметь ничего против присвоения лучшему молодому игроку приза имени Алексея Черепанова.