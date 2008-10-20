Гимнастика. Кубок мира. Украинцы завоевали пять медалей

В Глазго (Шотландия) завершился этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Украину представляли 6 спортсменов (три девушки и три парня). Украинцы завоевали 5 наград. Об этом «СПОРТглавреду» сообщили из пресс-службы НОК Украины. В вольных упражнениях украинские гимнастки оказались на первой и второй ступенях пьедестала. Золотую медаль завоевала Алина Козич, а серебряную – Валентина Голенкова. Кроме того, Козич взяла еще и «бронзу» в упражнениях на бревне. Своих подруг по команде поддержала и Марина Костюченко, завоевавшая третье место в опорном прыжке. Бронзовый призер Олимпиады-2008 Александр Воробьев в своих коронных упражнениях на кольцах стал серебряным призером этапа Кубка мира. Уже 13 ноября нашу команду ждет следующий этап Кубка, который пройдет в Штутгардте (Германия).