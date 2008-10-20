«Спартак» застраховал троих игроков

Компания «КапиталЪ Страхование Жизни» застраховала футболистов основного состава футбольного клуба «Спартак»: Александра Павленко, Клементе Родригеса и Ивана Саенко. Аргентинский защитник Клементе Родригес, вернувшийся из аренды в испанском клубе «Эспаньол», и полузащитник сборной России Иван Саенко, приобретенный «Спартаком» у немецкого «Нюрнберга», пополнили ряды красно-белых в период летнего дозаявочного окна. Полузащитник Александр Павленко, который играет за «Спартак» дольше всех в команде — с 2001 года, недавно заключил с клубом новый долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт команды.