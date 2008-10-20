У подопечных Блохина эпидемия травм

В игре 25-го тура против «Крыльев Советов» (1:1) главный тренер «Москвы» Олег Блохин был вынужден заменить пару центральных защитников. На второй тайм вместо Дмитрия Годунка, у которого легкий вывих голеностопного сустава без повреждения связок, вышел Александр Епуряну. На 58-й минуте замена потребовалась Мариушу Йопу. У игрока сборной Польши – ушиб правого плечевого сустава. И сегодня он пройдет обследование, направленное на выявление повреждений костей, сообщает СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на официальный сайт московской команды.