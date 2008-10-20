Состав БАТЭ на матч с «Зенитом»

В понедельник футболисты БАТЭ прилетели в Санкт-Петербург на матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита», сообщает официальный сайт БАТЭ. В заявке клуба значятся 18 футболистов: Вратари: Сергей Веремко, Александр Гутор. Защитники: Сергей Сосновский, Анри Хагуш, Михаил Сиваков, Иван Пеха, Игорь Стасевич, Виталий Казанцев, Владимир Ржевский, Александр Юревич. Полузащитники: Дмитрий Лихтарович, Александр Володько, Сергей Кривец, Павел Нехайчик. Нападающие: Владислав Мирчев, Геннадий Близнюк, Максим Скавыш, Виталий Родионов.