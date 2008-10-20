Роналдо сватает «Сампдория»

Бразильский нападающий Роналдо получил предложение от "Сампдории", сообщает Channel4. В настоящее время он восстанавливается после разрыва крестообразных связок колена, полученного в феврале этого года в матче "Милана" с "Ливорно". Позднее миланский клуб решил не продлевать контракт с Роналдо, и в июле он получил статус свободного агента. В настоящее время футболист тренируется в составе "Фламенго", однако в прессе уже появились сообщения о том, что в его услугах заинтересованы "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", передает Чемпионат.ру.