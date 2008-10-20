Коэльо: Закончу чемпионат бомбардиром №1

Игрок харьковского Металлиста Жажа Джексон Коэльо, который по итогам последнего тура чемпионата Украины вышел в лидеры в споре бомбардиров, поделился мыслями о своей игре, передает Спорт Сегодня. "К своему лидерству в гонке бомбардиров я отношусь очень спокойно. В прошлом году лучшим снайпером чемпионата стал мой одноклубник Марко Девич. Сейчас такую возможность получил и я. Надеюсь, я и закончу первенство бомбардиром номер один. Но на рекорд играть не собираюсь. Результат команды - главная цель", - сказал нападающий харьковского клуба. "Самым красивым своим голом считаю первый мяч в домашней игре с Бешикташем, который забил дальним ударом. Никакого секрета в том ударе не было. Это - постоянные тренировки, выполнение указаний тренера", - заявил Коэльо. Игрок отметил, что Металлист находится в отличной физической форме и участие в еврокубках никак не отразится на результатах в чемпионате Украины. Также Коэльо прокомментировал неудачи Шахтера во внутреннем первенстве. "То, что случилось с донецким клубом, возможно с любой командой. Думаю, они не утратили шансы побороться за высшие места в чемпионате. Я не особо слежу за внутренними матчами горняков, но в Лиге Чемпионов они показывают неплохую игру", - сказал бразилец. Напомним, что в субботу, 18 октября, состоялся матч 11-го тура украинской Премьер-лиги между харьковским Металлистом и киевским Арсеналом. Героем встречи стал Жажа Коэльо, забивший 2 гола.