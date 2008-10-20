Мальдини: В конце этого сезона я уйду

Капитан «Милана» Паоло Мальдини не собирается менять свое решение о завершении карьеры. Защитник планировал уйти еще в прошлом сезоне, но в итоге позволил уговорить себя остаться. Однако будущей весной 40-летний ветеран твердо намерен закончить с футболом, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на goal.com. «Я на сто процентов уверен в том, что уйду в конце этого сезона. После этого я отдам свою капитанскую повязку тому футболисту, который имеет самый богатый – после меня, конечно, – опыт выступления за «Милан». Это – Массимо Амброзини», – cказал Мальдини.