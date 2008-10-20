Адвокат: «Зенит» и БАТЭ будут играть осторожно

Главный тренер «Зенита» Дик Адвокат считает, что его команда и белорусский БАТЭ, с которым «Зениту» предстоит встретится в рамках группового этапа Лиги чемпионов, будут играть в осторожной манере, сообщает «РИА«Новости». Адвокат заявил, что считает белорусскую команду достаточно сильным соперником, привыкшим играть в атакующий футбол. При этом он отметил, что одна из главных проблем «Зенита» заключается в том, что слишком много игроков «любят атаковать, оставляя позади открытые зоны и не всегда успевая возвращаться в защиту». Тем не менее голландский специалист считает, что в Петербурге обе команды будут играть осторожно. Он выразил надежду, что «мы увидим завтра совсем другой «Зенит», нежели в субботу», когда «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» из Нальчика (2:2) в чемпионате России. Адвокат отметил, что игроки не должны скрывать свое состояние перед матчем. Он также сказал, что в случае, если команда удержит основных игроков и совершит несколько приобретений, то в следующем сезоне сможет побороться за победу в российском чемпионате. «Переговоры по поводу моей судьбы в «Зените» зависят во многом от позиции руководства клуба по вопросу комплектования команды», – отметил Адвокат.