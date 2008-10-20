Галлиани: Роналдо будет сложно играть в «Милане»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани заявил, что хочет, чтобы Роналдо вернулся в профессиональный футбол и надеется, что футболист скоро восстановится от травмы, из-за которой он пропустил нынешний сезон. Галлиани так же добавил, что у Роналдо даже есть шанс вернуться в «Милан». «Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он сможет вернуться в чемпионат. Будет ли Роналдо играть в «Милане»? Думаю, что это будет довольно сложно. В распоряжении Карло Анчелотти есть много хороших форвардов, которые не испытывают никаких проблем. Однако все может быть, я никогда не говорю «никогда», – приводит слова Галлиани «Газета.Ru» со ссылкой на TMW.