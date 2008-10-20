Гусин: Слово f*ck и подобные — не к лицу тренеру

Украинец Андрей Гусин, с которым расторг контракт раменский "Сатурн", прокомментировал информацию о том, что однажды он посоветовал наставнику команды Юргену Рёберу быть помягче со своими подопечными. "Я просто в личной беседе попросил, чтобы он не ругался. Потому что слово f*ck и подобные — не к лицу тренеру. Многим игрокам не нравились ругательства, но они молчали. Просто, как только Рёбер пришёл в команду, появились ребята, которые были готовы под него подставиться, подлизывались... А я — не такой человек", — отметил Гусин в интервью изданию Газета по-киевски. Гусин рассказал, что планирует поддерживать форму в составе "Москвы". "Пока речь идёт только о поддержании формы в составе этой команды. А как дальше — давайте не будем загадывать. Лично с Олегом Блохиным я ещё не общался, не хотел отвлекать его от подготовки к следующему матчу чемпионата. Разговор состоится в ближайшие дни", — отметил украинский футболист.