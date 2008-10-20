Гаджиев: Увольнение Гусева из «Сатурна» - просто трусливый поступок

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом СПОРТ СЕГОДНЯ прокомментировал увольнение из «Сатурна» полузащитника Андрея Гусина. «Это просто трусливый поступок. Поступок, который показывает стремление снять с себя ответственность, возложить ее на кого-то другого. Гусин – личность, человек с именем. А люди, которые принимали решение о его отчислении, не имеют никакого имени в футбольном мире. С их точки зрения, до 2008 года вообще никакой жизни в футболе не было. Оказывается, она началась только сейчас. Андрей – человек, который всегда открыт и готов обсуждать в корректной форме происходящее. Я его за это ценю. Притом он порой в мой адрес высказывался критически, когда наши точки зрения не совпадали. Но это абсолютно нормально. Разумеется, за всем этим стоит Жиганов. Ребер только выполняет указания Жиганова. Это безусловно и видно из обращения, размещенного на сайте. Кстати, в таких обращениях часто содержится ложь. Например, в сообщении про Гусина были помещены мысли Игонина. Его слова там цитируются, якобы он что-то сказал. Хотя Алексей ничего не говорил. В целом, у нас в России, к сожалению, часто складывается так, что люди, ничего не сделавшие для футбола, могут позволить в адрес тех, кто сделал для футбола неизмеримо больше, грубые, бестактные действия», – заявил Гаджиев.