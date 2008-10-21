Футбольный матч в Бразилии завершился потасовкой

Матч двух любительских команд по футболу в центральном бразильском штате Мату-Гроссу закончился беспорядками, сообщает «РИА«Новости». Поводом для негодования болельщиков из городка Санта-Кармен стал унизительно крупный счет 1-5, с которым их команда проиграла «гостям» – команде «Алта Флореста». По окончании матча болельщики ворвались на поле и попытались напасть на вратаря команды-победительницы. Потасовка была показана в прямом эфире местной телекомпании, транслировавшей матч. Беспорядки прекратились только после того, как присутствовавший на игре полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух. По данным организаторов турнира, во время драки никто не пострадал. Инцидент будет рассмотрен дисциплинарной комиссией чемпионата.