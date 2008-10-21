Леманн может вернуться в сборную на один матч

Голкипер «Штутгарта» Йенс Леманн выразил желание принять участие в товарищеском матче сборных Германии и Англии, который пройдет 19 ноября в Берлине. 38-летний вратарь, заявивший после чемпионата Европы о завершении международной карьеры, не прочь провести с англичанами свой прощальный матч за бундестим. Футбольный союз Германии больше не занимается организацией официальных прощальных матчей заслуженных футболистов страны, поэтому менеджер немецкой сборной Оливер Бирхофф вынес предложение проводить Леманна во время игры с Англией. «Я абсолютно не жалею, что ушел из сборной. Не могу сказать, что получил бы особое удовольствие от поездок в Уэльс или Азербайджан, – приводит слова Леманна «Спорт Экспресс». – Заинтересовать меня может разве что возможность сыграть с таким серьезным соперником, как Италия или Англия. Прощальный матч с англичанами - почему бы и нет? К тому же я столько лет провел на Туманном Альбионе, играя за «Арсенал». Окончательное решение по поводу приглашения Леманна на товарищеский матч остается за главным тренером Йоахимом Левом.