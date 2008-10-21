Турсунов: Выступить лучше не позволила травма

Россиянин Дмитрий Турсунов, проигравший в первом круге турнира из серии АТР в Санкт-Петербурге (1:6, 1:6) сказал о том, что столь неудачное выступление связано с тем, что он совсем недавно восстановился после травмы, сообщает «Советский спорт». - Еще во время тренировки на "Кубке Кремля" я повредил правое плечо, - рассказал Турсунов агентству "Весь спорт". - Собственно, из-за этого был вынужден отказаться от дальнейшего участия в московском турнире и не смог довести до победы матч первого круга в Мадриде против Виктора Ханеску. До сих пор испытываю трудности на подаче. Когда что-то болит, сложно бороться за победу. - Тогда почему вы вообще не отказались от участия в турнире? - До последнего момента думал, играть или нет. Но отказываться - неправильно. Во-первых, с точки зрения зрителей, которые заплатили деньги за билеты и пришли поболеть за российского теннисиста. Во-вторых, с точки зрения собственно турнира. В этом случае лучше вообще не приезжать, дав возможность выступить кому-то из тех ребят, которые пробиваются в основную сетку через квалификацию. Но во время разминки я понял, что могу сыграть матч до конца.