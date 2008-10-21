Асенхо: Решение о переходе в "МЮ" приму в декабре

"Вальядолид" готов рассмотреть предложение "Манчестер Юнайтед" по вратарю Серхио Асенхо. Сам голкипер заявил, что примет решение относительно своего будущего в декабре. "МЮ" уже давно следит за футболистом. Испанский клуб готов продать Асенхо за 4 миллиона фунтов стерлингов. "Мы открыты для предложений, но у нас есть определенные финансовые условия, - сказал представитель клуба в интервью «Спорт Экспресс». - Серхио - талантливый игрок, и мы никому не собираемся делать подарков". "МЮ" - одна из самых известных команд в Европе. Интерес англичан, конечно, льстит мне. Если клуб и мой агент скажут, что переход возможен, тогда посмотрим. В декабре мы примем решение", - сказал в свою очередь Асенхо.