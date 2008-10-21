Калу: Выходим на поле, чтобы побеждать и забивать

Нападающий "Челси" Соломон Калу заявил, что не сомневается в победе лондонцев в намеченном на среду матче Лиги чемпионов против "Ромы". Напомним, что форвард отметился дублем в матче минувшего тура чемпионата Англии против "Мидлсбро" (5:0). В этой встрече из-за различных травм не смогла принять участия целая группа игроков "Челси", в том числе Дидье Дрогба, Михаэль Баллак, Петр Чех и Эшли Коул. "Аристократы" забивали по четыре и более мяча в 4 из 11 матчей разных турниров этого сезона. "Наша цель - выигрывать, при этом как можно чаще поражая ворота соперников, - цитирует футболиста «Спорт Экспресс». - На каждую игру команда выходит с подобным настроем. Мы создаем множество моментов и забиваем красивые мячи. Но главное - не забить все в одном матче. Надо же что-то оставлять про запас для следующей встречи".