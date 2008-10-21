Быков: Мечтаю о золоте

Защитник московского "Динамо" Сергей Быков рассказал в интервью "Маяку", какие задачи стоят перед командой в стартовавшем розыгрыше чемпионата России. Отметим, что бело-голубые в субботу проведут первый матч на своей площадке в этом сезоне, сообщает «Спорт Экспресс». "Официально цель не озвучена, но все понимают, что с таким составом, тренером и финансированием нужно как минимум завоевать медали, но хотелось бы участвовать в финале. Любой спортсмен стремится к лучшим результатам, и лично я мечтаю о золоте", - признался Быков.