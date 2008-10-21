«Вердер» остался без основного вратаря

"Вердер" отправился в Афины на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Панатинаикосом" без основного вратаря Тима Визе, надорвавшего на тренировке мышцу левого бедра, сообщает «Спорт Экспресс». Голкипер получил повреждение во время спринта и немедленно отправился на медобследование, которое подтвердило изначальный диагноз. Защищать ворота "Вердера" будет второй вратарь команды Кристиан Фандер. Именно он в прошлогоднем розыгрыше Лиги чемпионов играл за бременцев во встречах с "Олимпиакосом" (1:3) и мадридским "Реалом" (3:2).