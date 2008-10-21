Восемь клубов НХЛ ищут себе новых владельцев

Несмотря на обширный экономический кризис, охвативший экономику США, официальные представители НХЛ и многие журналисты достаточно спокойны в отношении будущего лиги, хотя информация поступает достаточно противоречивая. "Несмотря на то, что НХЛ, в отличие от других профессиональных лиг Северной Америки, не имеет прибыльного контракта с телевидением, лига надеется на продолжающийся рост посещаемости. В нынешнем сезоне продажа сезонных абонементов выросла на 4% по сравнению с прошлогодней: лига должна превысить прежнюю планку в 2,1 миллиона зрителей за сезон. НХЛ, несмотря на общую нестабильность, может поддержать Канада, где спрос на хоккей традиционно очень высок и есть большой запас прочности и, кроме того, имеются прибыльные контракты с местными масс-медиа. Единственное, что может беспокоить лигу - это курс канадского доллара, который на данный момент равняется 90 американским центам. В любом случае, лучший рецепт для НХЛ пережить кризис - это улучшать качество игры", - пишет издание «Спорт Экспресс». В тоже время многие владельцы команд не выражают подобного оптимизма. В частности, председатель совета управляющих НХЛ и владелец "Бостон Брюинз" Джереми Джекобс предупреждал о возможных трудностях еще несколько месяцев назад, когда стало известно, что потолок зарплат вырос с 39 миллионов долларов в первом постлокаутном сезоне до 56,7 в нынешнем. "Нельзя недооценивать эффект, который оказывает на экономику лиги канадский доллар. Когда его курс вырос разом на 20 и более процентов, это имело огромное положительное влияние на лигу. Теперь же, когда цены на нефть упали, эта валюта стала слабеть. Надеюсь, что болельщики поддержат нас, хотя прошлогодний рост мы вряд ли увидим нынче. Но я уверен, что ни одна команда не погибнет и не переедет на новое место", - заявил Джекобс в интервью Buffalo News, добавив, что наиболее явно кризис повлияет на механизмы НХЛ в сезоне-2009/10. По многочисленным прогнозам, в условиях финансовой депрессии большинство команд станет более экономно расходовать свои средства, опасаясь заключать крупные многолетние контракты. В частности, соглашений наподобие пятилетнего договора на 7 миллионов долларов за сезон защитника Брайана Кэмпбелла с "Чикаго" наверняка больше не будет. Как пишет Bleacher Report, как минимум 8 команд НХЛ, все базирующиеся на территории США, ищут себе новых владельцев. За исключением команд, принадлежащих миллиардерам или большим корпорациям, клубы НХЛ - это деловые товарищества, которыми управляют группы людей, не желающих терпеть убытки.