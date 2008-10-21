Шумейко понравилось опекать Аршавина

Защитник нальчикского "Спартака" Виталий Шумейко, давно не выходивший в стартовом составе, во встрече с "Зенитом" полностью оправдал доверие главного тренера Юрия Красножана, который выпустил его с первых минут. Украинский легионер и с прямыми обязанностями в целом справился, и гол в ворота гостей на 18-й минуте забил. - Сам не ожидал, что выйду в стартовом составе, - признался Шумейко корреспонденту "СЭ" после матча. - Все решилось только за два часа до игры. - Не испытывали дискомфорта, в связи с тем, что вас выпустили в стартовом составе после паузы именно в игре с жаждавшим победы чемпионом России? - Нет никакого дискомфорта не чувствовал: все таки не первый день в команде. К тому же мы готовились к этой встрече очень тщательно, и положительный результат в матче с сильным соперником показал: наши труды не прошли даром. - Ваш гол - импровизация или результат наигранной комбинации? - Второе. "Стандарты" - наш козырь, мы почти всегда приходим к чужим воротам при угловых и штрафных. Вот и в этот раз нам улыбнулась удача: Володя Кисенков хорошо скинул мне мяч головой после навеса, а я попал. - Насколько тяжело было сдерживать натиск "Зенита"? - Футболисты в "Зените", конечно, очень высокого уровня. Играть с ними нелегко, но интересно. К тому же набираешься опыта в противодействии с такими звездами, как Аршавин, Данни и компания. - В межсезонье вы хотели сменить клуб, уже было попрощались с командой и уехали на Украину, а потом все-таки вернулись в Нальчик. Не жалеете, ведь приходится сидеть в запасе? - Не жалею. Хорошо, что остался. Команда меня поддержала, и я рад, что принес пользу "Спартаку".