Ребров последние 20 минут еле ходил

Полузащитник "Рубина Сергей Ребров был лучшим на поле в матче с "Шинником" (6,5 от "СЭ"): в концовке встречи украинский легионер дальним ударом в "девятку" забил гол-красавец, снявший все вопросы об исходе поединка, сообщает «Спорт Экспресс». - Даже сам не знаю, как это вышло, - признался Ребров после матча. - К этому моменту накопилась такая усталость. К тому же мне наступили на икру, и последние минут двадцать почти не бегал, еле ходил по полю. А тут мяч попал под ногу. Увидел, что никто не встречает, и решил пробить. Хорошо, что не промахнулся. Этого оказалось достаточно. Вот только сил радоваться уже не было. - Почему игра получилось довольно скучной? - Поле было очень сложным. Оно не позволило показать, на что мы действительно способны. Плюс сказывается усталость: уже очень тяжело демонстрировать тот футбол, что в начале чемпионата. Но, слава богу, выиграли. Эти три очка для нас очень важны. При этом надо сказать, что "Шинник" заслуживал ничьей. Ярославцы играли достойно. Если бы они так все матчи в чемпионате проводили, думаю, не шли бы сейчас на последнем месте. - То, что "Рубин" не задействован в еврокубках, плюс для вас в борьбе за чемпионство с ЦСКА? - В чемпионате осталось провести всего по пять игр. Поэтому не считаю, что фактор еврокубков приобретает решающее значение. Тем более, что ЦСКА по сути только наичнает выступления в Кубке УЕФА.